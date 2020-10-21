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Первая в мире «встройка» с AirPlay 2


21.10.2020 12:45

 

 

Такие акустические системы появились в модельном ряду британского производителя Lithe Audio. Компания специализируется на разработке не массовых, а заказных решений. Одним из них и стали потолочные встраиваемые колонки, представляющие собой устройства категории «всё-в-одном» и предназначенные для работы в составе мультирум-систем.

 

«Умные» громкоговорители Lithe Audio со встроенной технологией Apple AirPlay 2 могут дополнить существующую систему, построенную на базе колонок других производителей (также с поддержкой AirPla 2), расширяя тем самым возможности как интеграторов, так и самих пользователей и не «привязывая» их к ограниченному кругу брендов. Такая инсталляция будет беспроводной и не потребует покупки дополнительного аудио-видео оборудования: колонки британской компании поддерживают подключение по Wi-Fi и оснащаются встроенными усилителями (60 Вт RMS). Благодаря безрамочной конструкции после установки они практически не видны, и выступают над поверхностью потолка лишь на три милимметра. Грили крепятся на магнитах, поэтому их можно в любой момент снять для чистки или замены – или для того, чтобы покрасить и тем самым сделать колонки совершенно невидимыми. Lithe Audio выпускает громкоговорители этой же модели с защитой IP44 – для установки в ванных комнатах или других помещениях с высокой влажностью.

 

После установки колонки соединяются с другими устройствами в домашней сети Wi-Fi, также поддерживающими AirPlay 2 – например, саундбарами, телевизорами, другими громкоговорителями, вне зависимости от того, какая компания их разработала и изготовила – после чего всей системой можно управлять с одного устройства, например, iPhone, iPad или Mac. Совместимость продукции Lithe Audio с Apple HomeKit обеспечивает возможность голосового управления и пр.

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