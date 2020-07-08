Первая виртуальная выставка Crestron

08.07.2020 11:40

Компания Crestron объявила о проведении в сентябре 2020 года своей первой виртуальной выставки. Она пройдёт в течение двух дней, 15 и 16 сентября, под названием Crestron Next.



Идея мероприятия – показать, как уже в ближайшем будущем изменится жизнь современного человека; какие технологии будут окружать его дома и в офисе; как будут осуществляться процессы обучения, и т.д. «Посетители» выставки получат возможность увидеть будущее таким, каким его представляет Crestron; узнать о новых технологиях и последних разработках компании; принять участие в вебинарах и онлайн-презентациях новинок.



Компания обещает, что участники виртуального иммерсивного шоу Crestron Next получат самые яркие впечатления и уникальный опыт. Так это или нет, можно проверить лично, зарегистрировавшись на официальном сайте мероприятия.