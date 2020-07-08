ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Первая виртуальная выставка Crestron


08.07.2020 11:40

 

 

Компания Crestron объявила о проведении в сентябре 2020 года своей первой виртуальной выставки. Она пройдёт в течение двух дней, 15 и 16 сентября, под названием Crestron Next.

 

Идея мероприятия – показать, как уже в ближайшем будущем изменится жизнь современного человека; какие технологии будут окружать его дома и в офисе; как будут осуществляться процессы обучения, и т.д. «Посетители» выставки получат возможность увидеть будущее таким, каким его представляет Crestron; узнать о новых технологиях и последних разработках компании; принять участие в вебинарах и онлайн-презентациях новинок.

 

Компания обещает, что участники виртуального иммерсивного шоу Crestron Next получат самые яркие впечатления и уникальный опыт. Так это или нет, можно проверить лично, зарегистрировавшись на официальном сайте мероприятия.

Связанные новости:
 IFA 2020: производители осторожничают - 08.07.2020 10:11
 Итоги российской InfoComm Connected 2020  - 02.07.2020 10:53
 Сентябрь уж на дворе… а CEDIA всё нет - 29.05.2020 11:51
 Интеграция Crestron Home и Lutron - 21.05.2020 11:20
 Crestron возвращается на CEDIA Expo - 07.05.2020 13:18
 Crestron Home Configurator - 23.04.2020 13:01
 Новые беспроводные кейпады Crestron - 19.12.2019 13:42
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007