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Первая встреча Клуба московских аудиофилов в салоне «Русский Звук»


03.12.2024 15:00

 

 

Аудиосалон «Русский Звук» 7 и 8 декабря проводит первую встречу Клуба московских аудиофилов. Мероприятие состоится при участии компаний TopHiEnd и Sciber. Вход на мероприятие свободный, по предварительной записи.

 

Прослушивания аудиосистем, собранных из компонентов российского и зарубежного производства, будут проходить в течение двух дней с 12:00 до 19:00. Место встречи: Москва, проспект Вернадского, дом 29, БЦ «Лето»; салон «Русский Звук» расположен на –1 этаже бизнес-центра. В составе демонстрируемых комплектов оборудования: интегральный усилитель Sugden IA-4 MasterClass, усилитель Sciber Amploi, стереоусилитель Tierra MCA-100. Акустические системы: Magma Audio Avalon Model 1, напольники Griko Audiо с винтажными ширoкополосными динамикaми Sеas 1597-08 и мониторы Cassandra производства Demograf Audio Equipment. В качестве источника сигнала организаторы прослушивания выбрали цифpо-аналoговый пpeoбрaзoвaтeль Рrometheus, также разработанный инженерами Demograf Аudiо Equiрmеnt.

 

В программе встречи – не только прослушивания, но и рассказы представителей компаний-участников о выпускаемом аудиооборудовании. В субботу 7 декабря в 13:00 состоится выступление Григория Можаровского (он познакомит собравшихся с возможностями усилителя Sciber Amploi); после него (ориентировочно в 14:30) начнётся презентация усилителя Tierra MCA-100. Воскресный день будет полностью посвящён прослушиваниям и обсуждениям.

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