Первая «встройка» KEF с технологией MAT

04.10.2022 12:08

Две новые модели встраиваемых акустических систем появились в ассортименте британского производителя KEF. Новинки, трёхполосный коаксиальный архитектурный громкоговоритель Ci250RRM-THX и мощный сабвуфер Ci250RRb-THX, имеют сертификацию THX Ultra. Они пополнили фирменную серию Extreme Home Theatre. В эту линейку входят громкоговорители референсного уровня, сертифицированные по стандартам THX Ultra и THX Select и обладающие такими же выдающимися характеристиками, что и корпусные колонки KEF. Они предназначены для оснащения домашних кинозалов и медиа-комнат большой площади.



Ci250RRM-THX – первая встраиваемая акустическая система KEF с технологией абсорбирующего метаматериала MAT. Последний обладает высокими абсорбирующими свойствами, поглощая 99% нежелательного тылового излучения динамиков, и обеспечивает исключительную чистоту, прозрачность и натуральность звука в высокочастотном диапазоне. Колонки комплектуются фирменными драйверами Uni-Q 12-го поколения. Использование уникальной технологии Cavity Radiation Control (компания KEF подала заявку на патент) позволяет избежать большинства типичных для коаксиальных трёхполосных систем проблем, в том числе провалов в области средних частот. Технология Low Diffraction LF Aperture позволила уменьшить резонанс и дифракцию без потери мощности басов.



Архитектурный сабвуфер Ci250RRb-THX – идеальный компаньон для акустических систем KEF, который можно использовать в составе как стереосистем, так и комплектов домашнего кинотеатра самого высокого уровня. Он обеспечивает мощные басы благодаря экстра-длинноходному 10-дюймовому басового драйверу с массивным магнитом (4,7 кг). Частотный отклик – до 20 Гц, максимальный уровень звукового давления (SPL) – 109 дБ.



