Первая «встройка» M&K с сертификацией THX Dominus

26.02.2024 14:56

В ассортименте датского производителя компании M&K Sound появился первый встраиваемый в стену громкоговоритель с сертификацией THX Certified Dominus. Новинка, модель IW500, разработана к юбилею Miller & Kreisel – в этом году компании исполняется 50 лет.



Акустическая система IW500 предназначена для оснащения домашних кинозалов с объёмом помещения до 6500 кубических футов (до 184 кубических метров). Колонку можно использовать в качестве левого, центрального и правого фронтальных каналов и монтировать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Тембрально новинка соответствует фирменным моделям акустических систем из серий 300 и 150; эти колонки производитель рекомендует в качестве surround- и высотных каналов.



M&K IW500 – трёхполосная акустическая система с чувствительностью 92 дБ. Частотный отклик: 80 Гц – 20 кГц (+/-1,5 дБ). Динамики: дюймовый твитер с мягким куполом и алюминиевым волноводом, два трёхдюймовых среднечастотника Kurt Muller (800 Гц – 2500 Гц) и пара восьмидюймовых высокочувствительных басовых драйверов. Новинку можно использовать и в составе Hi-Fi стереосистемы. В больших помещениях рекомендуется использование вместе с сабвуферами, так же имеющими сертификацию THX Certified Dominus, например, с фирменным X15+.