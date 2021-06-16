Первая «встройка» Theory Audio Design

16.06.2021 12:45

Американская компания Theory Audio Design выпустила свою первую модель встраиваемых акустических систем, iw25. Основатель бренда и главный разработчик Пол Хейлз (Paul Hales) – ему же принадлежит компания Pro Audio Technology – неоднократно говорил о своих планах по расширению модельного ряда Theory Audio, и iw25 – первая встраиваемая колонка из новой серии, которая будет представлена до конца нынешнего года.



Модель iw25 предназначена для использования в качестве дискретного surround-канала и в системах распределённого звучания. Громкоговоритель оснащается 1,4-дюймовым компрессионным драйвером и двумя пятидюймовыми басовиками из углеволокна, обеспечивающими громкие в буквальном смысле 117 дБ. Если iw25 – часть большой системы распределённого аудио, колонки используются с трансформатором 70 В / 100 В, для управления которым в ассортименте Theory скоро появится десятиканальный контроллер ALM с поддержкой Dante/AES67. Кроме того, iw25 можно использовать и в уличных проектах, комплектуя акустическую систему специальным всепогодным грилем.



Вместе с новой колонкой Theory Audio представила пару аксессуаров: sb Table Top Stand (крепление для установки громкоговорителя на горизонтальной поверхности) и sb25 Universal Mount Adapter (универсальный монтажный адаптер). С их помощью фирменные громкоговорители sb25 и саундбары Theory можно без затрат времени и усилий надёжно установить на полке или специальной AV-тумбе, поверхности стола, прикрепить к стене или к потолку.