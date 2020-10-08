Первые активные Q Acoustics

08.10.2020 12:53

Q Acoustics представила первые за всю историю компании активные акустические системы: полочные Q Active 200. Новая модель появится в продаже в январе будущего года. Кроме того, производитель готовит к выпуску напольные Q Active 400; информации о дате начала продаж этих колонок пока нет.



С появлением в доме громкоговорителей серии Q Active количество проводов можно свести к минимуму: отдельный хаб-контроллер обеспечивает соединение с цифровыми и аналоговыми источниками и без проводов передаёт сигнал на громкоговорители. Контроллер подключается к домашнему Wi-Fi (так же без проводов или по Ethernet) и имеет встроенный медиаплеер Google Chromecast; чуть позже производитель добавит поддержку голосового ассистента Amazon Alexa. Предусмотрена возможность беспроводного подключения через Bluetooth и Spotify Connect, поддерживаются потоковые сервисы Amazon Music, Apple Music, Deezer, Qobuz, Spotify и Tidal. Варианты физического подключения: через вход HDMI ARC, оптический цифровой и линейный аналоговый входы; есть встроенный фонокорректор и выход для сабвуфера.



На корпусах громкоговорителей есть два переключателя: один позволяет «назначать», какая из колонок возьмёт на себя функции левого и правого каналов, второй используется для выбора варианта размещения (около стены, в углу или в свободном пространстве), после чего колонки автоматически подстраивают своё звучание. Пара двойных BMR-динамиков (Balanced Mode Radiator) обеспечивает широкую звуковую сцену и зону, оптимальную для прослушивания (sweet spot), благодаря чему расположение слушателей в помещении перестаёт играть важную роль. Q Active 200 оснащается тыльным 4,5-дюймовым длинноходным вуфером с волноводом. Шесть отдельных усилителей обеспечивают 280 Ватт выходной мощности. У более крупных напольников два разнонаправленных НЧ-динамика (115 мм); они расположены в верхней и нижней части корпуса колонки. Соответственно, усилителей здесь уже восемь, а выходная мощность – 440 Вт. Цвета корпуса: белый или чёрный.