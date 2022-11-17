Первые акустические системы MoFi Electronics

17.11.2022 10:30

В ассортименте производителя виниловых проигрывателей, картриджей и фонокорректоров MoFi Electronics впервые появились акустические системы. MoFi SourcePoint 10 – полочные громкоговорители, при разработке которых «цена вопроса» в расчёт не принималась.

Принцип "cost-no-object" означает, что инженеры компании не были ограничены в поиске наилучших решений: никаких компромиссов, временнЫх рамок, недорогих компонентов… В SourcePoint 10 используются разработанные специально для них десятидюймовые концентрические динамики и 1,25-дюймовые твитеры с шёлковым куполом, размещённые по центру вуферов. Динамики приводятся в действие магнитной системой Twin-Drive, которая, как сообщается в пресс-релизе, создаёт полностью симметричное магнитное поле, «устраняющее модуляцию потока с целью максимально снизить интермодуляционное искажение». Результат – очень высокая чистота и точность воспроизведения. Внешне массивные колонки напоминают акустические системы 1950-х годов, с корпусами, отделанными натуральным шпоном ореха или ясеня. Заявленная чувствительность: 91 дБ при импедансе 8 Ом (минимум 6,4 Ом); громкоговорители должны хорошо «спеться» практически с любым усилителем, а их размеры и внутренний объём корпуса (50 л) позволяют надеяться на впечатляющие басы и звук, который вы обычно ожидаете от колонок большего размера.

Команду разработчиков SourcePoint 10 возглавлял Эндрю Джонс (Andrew Jones). Он пришёл в MoFi в мае 2022 года на должность главного конструктора акустических систем; колонки SourcePoint 10 – первый плод его деятельности в новом назначении. В продаже эти громкоговорители появятся в январе 2023 года.