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Первые беспроводные наушники Sonos?


10.09.2020 07:40

 

 

Компания Sonos подала заявку на патент, содержание которой говорит о том, что производитель разрабатывает накладные беспроводные наушники. Они станут первым продуктом этой категории в ассортименте Sonos.

 

Обращение поступило ещё год назад, однако только теперь получило подтверждение. В заявке представлены два устройства, оба накладные и беспроводные, оба с овальными чашками. Описание предусматривает возможность голосового управления, слайдер для регулировки громкости и пр.

 

Что важнее, в заявке объясняется, как наушники будут интегрироваться с другими аудио компонентами Sonos. Для этого используется слово swap, или «подкачка»: контент, воспроизводимый через наушники, при необходимости передаётся, или «подкачивается», на другие устройства в локальной сети. То есть если пользователь, находясь дома, слушал какую-либо запись и ему вдруг срочно понадобилось выйти, то прерывать прослушивание не придётся. А по возвращении домой он сможет снять наушники, и снова слушать музыку, например, через Sonos One – не останавливая воспроизведение.

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