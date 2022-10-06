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Первые Bluetooth-наушники Focal


06.10.2022 12:19

 

 

Bathys – беспроводные наушники, созданные инженерами компании Focal, первая для бренда модель Hi-Fi наушников с технологией Bluetooth 5.1 и активным шумоподавлением. Новинка рассчитана в первую очередь на много и часто путешествующих потребителей. Динамики с куполом из сплава алюминия и магния – собственная разработка французской компании; наушники могут работать в автономном режиме до 30 часов; есть функция быстрой подзарядки (пять дополнительных часов работы за 15 минут подзарядки) и возможность проводного подключения.

 

Система шумоподавления – с двумя режимами: «Тихий» (Silent) оптимизирован для очень шумной окружающей обстановки (звуки взлетающих и садящихся самолётов, прибывающих поездов и т.п.); «Умеренный» (Soft) убирает нежелательные окружающие шумы, если нужно сосредоточиться на работе в офисе или хочется послушать музыку дома. Есть режим «прозрачности», позволяющий слышать то, что происходит вокруг.

 

Эквалайзер позволяет настроить звучание сообразно предпочтениям и индивидуальным особенностям слуха пользователя. Управление осуществляется с помощью удобных кнопок, голосом – наушники поддерживают Amazon Alexa и Google Assistant – или через фирменное мобильное приложение. Bathys поддерживают кодеки SBC, AAC, Apt-X и Apt-X Adaptive; высокую разборчивость в телефонных разговоров обеспечивает технология Clear Voice Capture. Для проводного подключения наушники комплектуются двумя кабелями: 1,2-метровым с разъёмом 3,5 Jack и USBC такой же длины. В продаже беспроводные наушники Focal Bathys появятся уже в октябре нынешнего года.

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