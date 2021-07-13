ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Первые дисплеи LG Mini LED QNED


13.07.2021 12:00

 

 

Компания LG начала первые отгрузки своих новых телевизионных дисплеев Mini LED QNED с технологией квантовых точек Quantum Dot. Сейчас линейка состоит из 8K устройств серий QNED99 и QNED95 и 4K-дисплеев серии QNED90 с диагоналями от 65 до 86 дюймов (1,65-2,18 м).

 

Новая цветовая технология Quantum Dot NanoCell, «открывает совершенно новую эру в качестве изображения ЖК-телевизоров – с насыщенными и точными цветами», говорится в пресс-релизе. Производитель заявляет, что новые дисплеи LG не искажают цвета даже в том случае, если зритель смотрит на экран под большим углом.

 

Использование миниатюрных светодиодов обеспечивает бОльшую яркость и большее количество диммируемых зон, что позволило добиться увеличения эффективности технологии HDR, повышения контрастности и более глубокого чёрного цвета. К примеру, контрастность 86-дюймового 8K дисплея 86QNED99 в десять раз выше, чем обычного ЖК-телевизора: этот показатель обеспечивают 30000 светодиодов, создающих 2500 зон локального затемнения.

Связанные новости:
 Peerless-AV представила новые решения - 15.06.2021 11:46
 Первый в мире QNED Mini LED ТВ - 30.12.2020 13:40
 OLED, вперёд! Конкурс LG Display - 19.11.2020 11:48
 TCL: догнать и перегнать LG - 10.11.2020 10:45
 А ну-ка раскатай свой телевизор… - 22.10.2020 00:22
 До чего дошёл прогресс… - 24.08.2020 11:43
 Наушники LG: с технологиями Meridian и защитой от бактерий - 30.07.2020 10:35
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007