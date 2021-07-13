Первые дисплеи LG Mini LED QNED

13.07.2021 12:00

Компания LG начала первые отгрузки своих новых телевизионных дисплеев Mini LED QNED с технологией квантовых точек Quantum Dot. Сейчас линейка состоит из 8K устройств серий QNED99 и QNED95 и 4K-дисплеев серии QNED90 с диагоналями от 65 до 86 дюймов (1,65-2,18 м).



Новая цветовая технология Quantum Dot NanoCell, «открывает совершенно новую эру в качестве изображения ЖК-телевизоров – с насыщенными и точными цветами», говорится в пресс-релизе. Производитель заявляет, что новые дисплеи LG не искажают цвета даже в том случае, если зритель смотрит на экран под большим углом.



Использование миниатюрных светодиодов обеспечивает бОльшую яркость и большее количество диммируемых зон, что позволило добиться увеличения эффективности технологии HDR, повышения контрастности и более глубокого чёрного цвета. К примеру, контрастность 86-дюймового 8K дисплея 86QNED99 в десять раз выше, чем обычного ЖК-телевизора: этот показатель обеспечивают 30000 светодиодов, создающих 2500 зон локального затемнения.