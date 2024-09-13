Первые наушники Dyson – в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»

13.09.2024 14:30

В магазинах и на сайтах розничных торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» появились в продаже наушники Dyson. Модель Dyson OnTrac ― инновационные наушники с футуристическим дизайном и системой активного шумоподавления, которая использует множество микрофонов, расположенных как внутри, так и снаружи амбушюр.



Эта система автоматически анализирует окружающий шум и мгновенно подстраивает параметры шумоподавления, создавая идеальные условия для прослушивания музыки или проведения звонков в самых разных условиях, от людных улиц до шумных офисов. Система многорежимная: пользователь может переключаться между полным шумоподавлением и режимом прозрачности, если нужно слышать, что происходит вокруг. Излучатели, которыми комплектуются Dyson OnTrac – динамические, 40-милимметровые, с неодимовыми магнитами. АЧХ: 10 Гц – 40 кГц. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 20 часов непрерывного воспроизведения музыки; время зарядки составляет два часа. Наушники поддерживают технологию беспроводной связи Bluetooth 5.3 с аудиокодеками AAC, aptX и SBC.



Амбушюры Dyson OnTrac сделаны из мягкой пены с эффектом памяти; они идеально прилегают к ушам, создавая тем самым дополнительную звукоизоляцию. Удобную посадку обеспечивает регулируемое оголовье; благодаря небольшому весу и продуманному распределению нагрузки наушники можно носить в течение долгих часов без ощущения дискомфорта. Сменные декоративные элементы можно комбинировать, меняя внешний вид наушников.



