ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Первые наушники Dyson – в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»


13.09.2024 14:30

 

 

В магазинах и на сайтах розничных торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» появились в продаже наушники Dyson. Модель Dyson OnTrac ― инновационные наушники с футуристическим дизайном и системой активного шумоподавления, которая использует множество микрофонов, расположенных как внутри, так и снаружи амбушюр.

 

Эта система автоматически анализирует окружающий шум и мгновенно подстраивает параметры шумоподавления, создавая идеальные условия для прослушивания музыки или проведения звонков в самых разных условиях, от людных улиц до шумных офисов. Система многорежимная: пользователь может переключаться между полным шумоподавлением и режимом прозрачности, если нужно слышать, что происходит вокруг. Излучатели, которыми комплектуются Dyson OnTrac – динамические, 40-милимметровые, с неодимовыми магнитами. АЧХ: 10 Гц – 40 кГц. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 20 часов непрерывного воспроизведения музыки; время зарядки составляет два часа. Наушники поддерживают технологию беспроводной связи Bluetooth 5.3 с аудиокодеками AAC, aptX и SBC.

 

Амбушюры Dyson OnTrac сделаны из мягкой пены с эффектом памяти; они идеально прилегают к ушам, создавая тем самым дополнительную звукоизоляцию. Удобную посадку обеспечивает регулируемое оголовье; благодаря небольшому весу и продуманному распределению нагрузки наушники можно носить в течение долгих часов без ощущения дискомфорта. Сменные декоративные элементы можно комбинировать, меняя внешний вид наушников.

Связанные новости:
 Сияй как Bose Diamond  - 05.09.2024 18:29
 Купи телевизор – получи колонку в подарок - 03.09.2024 16:54
 Суперновинка JBL: беспроводные Tour Pro 3 - 23.08.2024 12:53
 Продажи «умных» колонок выросли на 69% - 25.07.2024 13:23
 Huawei FreeBuds 6i: месяц на раздумья - 19.06.2024 13:18
 Дыши и слушай - 04.04.2022 09:45
 Наушники-дезинфекторы - 11.02.2020 13:26
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007