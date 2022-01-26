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Первые наушники Mark Levinson


26.01.2022 01:39

 

 

В ассортименте Mark Levinson появились первые наушники. Старший директор HARMAN Luxury Audio Джим Гарретт (Jim Garrett) харктеризует устройство № 5909 следующим образом: «Это звук референсного уровня, лучшая в классе функциональность, прекрасный дизайн и премиальное качество сборки. Новый уровень комфорта в категории беспроводных наушников».

 

Наушники стоят почти в два раза дороже моделей-конкурентов производства Bose, Sony и Apple ($999). За эти деньги потребители получают адаптивное активное шумоподавление, 34 часа автономной работы (30 часов, если режим ANC активирован) и поддержку Hi-Res Audio (Bluetooth 5.1 с LDAC, AAC и aptX). Драйверы – 40-миллиметровые, с бериллиевым покрытием. Благодаря технологии Smart Wind Adaptation внешние шумы, в том числе шум ветра, эффективно отсекаются, поэтому наушники № 5909 – идеальный компаньон для прогулок.  

 

Mark Levinson № 5909 выпускаются в трёх вариантах отделки: в полностью чёрном корпусе (Pearl Black), а также со вставками серого (Ice Pewter) и красного (Radiant Red) цвета. В комплект поставки входит защитный футляр, кабели (два USB-C / 3,5 мм – длиной 4 и 1,25 м – и USB-C кабель для зарядки), адаптеры (USB-C / USB-A, 3,5 мм / 6,3 мм, авиа) и тряпочка для полировки.

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