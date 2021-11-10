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Первые OLED ТВ JVC


10.11.2021 09:34

 

 

До конца ноября компания JVC обещает представить свою первую серию OLED-телевизоров. На европейском рынке новинки будут продаваться во всех странах, за исключением Великобритании, Франции и Скандинавских государств.

 

Серия VO9100 – это 4K HDR OLED телевизоры с HDMI 2.1, поддержкой Dolby Atmos и голосовым управлением (Amazon Alexa, Google Assistant). Размеры устройств в ультратонком корпусе – 55 и 65 дюймов, имеется поддержка технологий HDR10, HLG и Dolby Vision. Благодаря частоте обновления 100 Гц / 120 Гц и технологии уменьшения размытости изображения при воспроизведении динамичного контента, например, во время прямых трансляций спортивных состязаний, «картинка» не дрожит.

 

Операционная система: Linux. Покупатели получат доступ к множеству стриминговых приложений, включая Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Red Bull TV, Twitch и Amazon Music.

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