Первые True Wireless наушники Yamaha

15.12.2020 10:00

Сегодня, 15 декабря, компания Yamaha начинает продажи новой модели компактных наушников TW-E3A. Новинка разработана для ценителей качественного звука, ведущих активный образ жизни. Подразумевается, что потенциальные потребители TW-E3A – молодёжь; помимо традиционных белого и чёрного цветов маркетологи Yamaha выбрали для новинки ещё два варианта отделки, «розовый кварц» и «серо-голубой».

Новинка поддерживает кодеки ААС и AptX. Благодаря технологиям Bluetooth 5.0 и True Wireless Stereo Plus оба наушника подключаются непосредственно к источнику; по утверждению разработчиков, это исключит задержки и обрывы звука в одном из наушников. Кроме того, это означает, что аккумуляторы в обоих наушниках будут разряжаться равномерно.

В TW-E3A можно заниматься активными видами спорта – предусмотрена защита от влаги IPX5. В автономном режиме наушники могут работать до шести часов, а если использовать зарядный кейс – до 24 часов. Нажатие кнопок на наушниках вызывает голосового ассистента, ставит воспроизведение на паузу, позволяет менять громкость, переключать треки и отвечать на звонки.