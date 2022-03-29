Первые TWS-наушники Astell&Kern

29.03.2022 10:10

Беспроводные вкладыши AK UW100 – первые TWS-наушники в ассортименте Astell&Kern. Они поддерживают Bluetooth 5.2 и aptX Adaptive и оснащаются высокопроизводительным 32-битным ЦАП и балансными арматурными драйверами Knowles.



Во многих полностью беспроводных наушниках цифро-аналоговый преобразователь интегрирован в чип Bluetooth. В AK UW100 же используется отдельная микросхема ЦАП AK4332, а «помогает» ему технология усиления, применяемая в фирменных цифровых аудиоплеерах. Выбор балансных арматурных драйверов Ноулз объясняется более детальным звучанием по сравнению со стандартными динамическими; как правило, такие драйверы используются в устройствах более высокой ценовой категории. Возможности сенсорного управления включают воспроизведение и постановку на паузу, переход к следующему треку, регулировку уровня громкости, активацию режима Ambient, приём входящих звонков и вызов голосового помощника на подключённом устройстве. Дополнительные настройки доступны в приложении (есть версии и для iOS, и для Android).



Пользователи могут рассчитывать на стабильное беспроводное соединение, надёжность которого увеличивается при использовании смартфона с технологией Qualcomm True Wireless Stereo Plus. Технология пассивной шумоизоляции (passive noise isolation, PNI) обеспечивает комфортное прослушивание даже в очень шумных условиях; в отлиичие от режима активного шумопоглощения, при активации которого прежде всего блокируются низкие частоты, PNI эффективно уменьшает количество нежелательных фоновых шумов в средне- и высокочастотном диапазоне. Если пользователю нужно услышать, что происходит вокруг, ему достаточно прикоснуться к левому наушнику, чтобы активировать пропускающий (Ambient) режим, предусматривающего четыре режима пропускания. Система голосовой коммуникации (Voice Communication Package, VCP) обеспечивает отличную детальность речи при телефонных звонках.



Ресурс автономной работы наушников – 24 часа: шесть на одной зарядке, ещё 18 – с подзарядкой в футляре. В комплект поставки входят силиконовые насадки пяти размеров, от XS до XL, а также кабель для подзарядки USB-C. В европейских магазинах новинка появится в продаже в апреле.