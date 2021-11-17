Первые TWS-наушники Denon

17.11.2021 10:13

Ещё одна новинка Denon – первые в истории компании полностью беспроводные внутриканальные наушники. В новой серии две модели, AH-C630W и AH-C830NCW с функцией активного шумоподавления нового поколения.



Для подавления внешних шумов в модели AH-830NCW используется фирменная система с двумя микрофонами в каждом наушнике; при необходимости режим пропускания активируется касанием сенсорной кнопки. Специальные датчики определяют положение наушников: если они находятся вне ушного канала, воспроизведение приостанавливается и автоматически возобновляется, как только наушник возвращается на место.



Обе модели защищены от влаги (IPX4), ими можно пользоваться даже в небольшой дождь. Для быстрого и удобного сопряжения используется технология Google Fast Pair. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 4,5 (AH-C630W)-6 (AH-830NCW) часов работы; наушники можно трижды подзарядить с помощью кейса, что увеличивает время работы до 18 и 24 часов соответственно. Если система шумоподавления работает постоянно, время автономного использования AH-830NCW сокращается до показателей, близких к AH-C630W (от 4,8 часа до 19 с тремя циклами подзарядки). В комплект поставки, кроме кейса-зарядки, входит кабель USB-C.