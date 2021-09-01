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Первые TWS-наушники Philips: Fidelio T1


01.09.2021 13:19

 

 

Первые в своём ассортименте полностью беспроводные (TWS) наушники готовит к выпуску компания Philips. Сейчас новинка проходит финальное тестирование; производитель планирует начать продажи к концу нынешнего года.

 

Устройства Fidelio T1 оснащаются сдвоенными драйверами, в которых совмещены большой 10-мм динамический CЧ/НЧ драйвер и маленький, но эффективный арматурный высокочастотник. Такая конструкция обеспечвает аккуратные басы, естественно звучащие среднй частоты и хорошо детализированные верхние. Надёжность беспроводного соединения обеспечивает Bluetooth 5.2; поддержку аудио высокого разрешения – кодек LDAC. Пара микрофонов в каждом наушнике служат для оптимизации уровня шумоподавления (в Fidelio T1 используется технология гибридного шумоподавления Pro+). Ещё один микрофон «отвечает» за чёткость передачи речи при телефонных звонках, в том числе при неблагоприятных погодных условиях (отсекая шум ветра и пр.). Настройки доступны в приложении Philips Headphones. Инфракрасный датчик отслеживает положение наушников: если один из них вынуть из уха, воспроизведение будет автоматически приостановлено; при этом можно перевести оставшийся наушник в режим моно.

 

Наушники автоматически находят и подключаются к мобильным устройствам на базе Android. Управление сенсорное: прикосновением можно активировать воспроизведение или ставить на паузу, выбирать треки. Функция Push-to-talk («нажми, чтобы говорить») служит для вызова голосового помощника Google Assistant. При включённом режиме активного шумоподавления заряда аккумулятора хватит на девять часов работы. Подзарядка (беспроводная, ускоренная) обеспечит ещё 25 часов. Если режим неактивен, это время увеличивается до 13 и 35 часов соответственно. Для полной зарядки потребуется два часа. Защита от влаги IPX4: наушники не боятся попадания капель воды. Пользователь может подобрать наиболее удобные вкладыши для комфортного ношения – Philips предлагает с Fidelio T1 силиконовые вкладыши шести размеров и вспененные Comfy трёх размеров. Цвета: чёрный или серебристый.

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