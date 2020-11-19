Первые в мире колонки IMAX Enhanced

19.11.2020 07:11

Представители компании Sound United объявили, что несколько моделей громкоговорителей, выпускаемых под брендами The Definitive Technology (серия Demand) и Polk Audio (серия Legend), стали первыми акустическими системами на рынке аудио компонентов для домашних кинозалов, получившими сертификацию IMAX Enhanced.



Чтобы сертификация шла быстрее и успешнее, IMAX и DTS провели большую партнёрскую и консультационную работу с ведущими голливудскими звукорежиссёрами, а также инженерами-разработчиками ряда компаний-производителей акустических систем, предназначенных в том числе для оборудования домашних кинозалов. Цель этого сотрудничества: дать потребителям возможность и дома слушать «эталонный» звук IMAX.



На сегодня в перечень моделей громкоговорителей с сертификацией IMAX Enhanced входят колонки The Definitive Technology Demand D17, D15, D5c и Polk Audio Legend L800, L600 и L400. Некоторое время назад такую же сертификацию получили устройства Denon и Marantz, в частности, AV-ресиверы Marantz SR8015 and Denon AVR-X8500H; этими торговыми марками также владеет Sound United. Кроме того, компании принадлежат бренды Bowers & Wilkins, Classé и Boston Acoustics.