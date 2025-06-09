ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Первые в мире телевизоры с функцией AI Karaoke


09.06.2025 12:21

 

 

Российские потребители получили возможность приобрести телевизоры с функцией AI Karaoke. Устройства из серии Magic Sound TV выпускаются под торговой маркой Skyworth. Они не имеют аналогов: функция Karaoke на базе искусственного интеллекта впервые интегрирована в телевизор.

 

Главная особенность этих устройств – поддержка технологии Al Vocal Removal. Она позволяет снизить громкость голоса певца или совсем убрать его голос из любой композиции. Голос пользователя обрабатывается с помощью встроенной функции улучшения звука. Функцию микрофона выполняет специальный пульт управления (он входит в комплект поставки): исполнять караоке-композиции можно без использования каких-либо дополнительных устройств, прямо с телевизора, открыв приложение RuTube, VK Видео, «Кинопоиск» и др.

 

ТВ Skyworth с функцией AI Karaoke, представленные в России, комплектуются экранами двух типов: на базе технологии Mini LED или QLED+. Мощность встроенной аудиосистемы с эффектом пространственного звучания – 50 Вт; она состоит из семи динамиков, в том числе сабвуфера (20 Вт / 45 Гц), четырёх акустических твитеров и двух полноразмерных драйверов. Экраны – матовые, с антибликовым покрытием, с разрешением 4K и частотой 120 Гц HSR. Обе новинки можно приобрести в официальном магазине бренда, в том числе через «Яндекс Маркет». Цена: 109990 рублей за модель X85G с диагональю 75 дюймов и 84990 рублей за 75-дюймовый телевизор Q75G.

Связанные новости:
 Шоппинг на сайте Skyworth - 20.03.2025 23:32
 Российские потребители не экономят на качестве - 05.03.2025 22:12
 Пой, ласточка, пой… - 16.12.2024 18:50
 Телевизор для активных - 12.09.2024 11:19
 Merlion привезёт в Россию телевизоры Skyworth - 23.07.2024 17:57
 Аналитика: продажи смарт-спикеров и ТВ в России за первый квартал 2024 года - 18.04.2024 12:44
 «Звук столбом»: Samsung Sound Tower - 18.06.2020 13:25
 Биг Бум: аудиосистемы для вечеринок LG X-Boom - 24.07.2018 12:17
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007