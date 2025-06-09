Первые в мире телевизоры с функцией AI Karaoke

09.06.2025 12:21

Российские потребители получили возможность приобрести телевизоры с функцией AI Karaoke. Устройства из серии Magic Sound TV выпускаются под торговой маркой Skyworth. Они не имеют аналогов: функция Karaoke на базе искусственного интеллекта впервые интегрирована в телевизор.



Главная особенность этих устройств – поддержка технологии Al Vocal Removal. Она позволяет снизить громкость голоса певца или совсем убрать его голос из любой композиции. Голос пользователя обрабатывается с помощью встроенной функции улучшения звука. Функцию микрофона выполняет специальный пульт управления (он входит в комплект поставки): исполнять караоке-композиции можно без использования каких-либо дополнительных устройств, прямо с телевизора, открыв приложение RuTube, VK Видео, «Кинопоиск» и др.



ТВ Skyworth с функцией AI Karaoke, представленные в России, комплектуются экранами двух типов: на базе технологии Mini LED или QLED+. Мощность встроенной аудиосистемы с эффектом пространственного звучания – 50 Вт; она состоит из семи динамиков, в том числе сабвуфера (20 Вт / 45 Гц), четырёх акустических твитеров и двух полноразмерных драйверов. Экраны – матовые, с антибликовым покрытием, с разрешением 4K и частотой 120 Гц HSR. Обе новинки можно приобрести в официальном магазине бренда, в том числе через «Яндекс Маркет». Цена: 109990 рублей за модель X85G с диагональю 75 дюймов и 84990 рублей за 75-дюймовый телевизор Q75G.