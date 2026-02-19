ВХОД НА САЙТ

Первый «магазин в магазине» Hisense открылся в Москве


19.02.2026 13:30

 

 

Первый в Москве и второй в России магазин в формате shop-in-shop («магазин в магазине») открыла компания Hisense. Этот формат предполагает организацию внутри крупного розничного магазина отдельной зоны, в которой демонстрируется продукция одного бренда. Соответственно, эта зона оформляется в цветах и в стиле занимающего её бренда, а не самого ритейлера.

 

В новой специализированной демозоне, которая открылась в торговом комплексе «Горбушкин двор» (Багратионовский проезд, 7/3, первый этаж, павильон h1-006), Hisense представляет потребителям свою аудио- и видеопродукцию: телевизоры, акустические системы, в том числе портативные, и системы Laser TV. В частности, здесь можно увидеть 116-дюймовый телевизор Hisense UXQ с подсветкой RGB MiniLED, иммерсивную аудиосистему конфигурации 4.1.2 HT Saturn, ультракороткофокусный проектор L9Q со 100-дюймовым экраном, технологией TriChroma, пиковой яркостью 5000 ANSI-люменов и контрастностью 5000:1, и многое другое. В числе прочих фирменных устройств, которые демонстрируются в брендированном павильоне: QLED, MiniLED, MiniLED Pro и ULED телевизоры, саундбары AX5140Q и Hisense HS5100, портативная акустическая система Party Rocket 160 и колонка Party Rocker One. 

 

Демозона Hisense на Горбушке создана при поддержке партнера компании ООО «ТехноДомТВ». Ещё один магазин, работающий в формате shop-in-shop, находится в Самаре. Небольшие брендированные зоны Hisense (их уже более 400), в которых представлены фирменные телевизоры, функционируют во многих российских городах; планируется расширение присутствия Hisense в российской рознице.

