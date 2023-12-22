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Первый мультирумный усилитель Loewe


22.12.2023 14:37

 

 

В сотый год своего существования компания Loewe представляет первый мультирумный усилитель собственного производства, модель multi.room amp.

 

Это компактное устройство, дизайн которого выдержан в фирменном стиле Loewe: multi.room amp мало похож на традиционные усилители. Пресс-релиз описывает его как «связующее звено между аналоговыми пассивными акустическими системами и современными интеллектуальными решениями в области домашней автоматизации».

 

Мощность усилителя, работающего в классе D: 1200 Вт (4 Ом); есть переключаемый «моно/стерео» выход. АЧХ: 20 Гц – 20 кГц. За функцию мультирум «отвечает» фирменный интерфейс Wireless Digital Audiolink. Усилитель поддерживает подключение по Bluetooth и Wi-Fi, Apple AirPlay, Spotify Connect, Google Cast и DTS Play-Fi, а также WDAL 2.0 и большинство стриминговых платформ, включая Amazon Music, Qobuz и Tidal. Помимо стандартного набора разъёмов для подключения имеются выход для сабвуфера, порты USB и LAN, а также HDMI (ARC) с поддержкой HDMI-CEC. Управление – кнопками на передней панели или с помощью пульта.

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