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Первый проектор Leica: дорого, красиво, многообещающе


07.09.2022 10:50

 

 

Leica выпустила свой первый 4K UST лазерный проектор. Годом ранее в результате коллаборации компании с производителем из КНР появился FHD UST проектор O1 Pro; новая модель, 4K Cine 1 Laser TV, разработана и произведена исключительно собственными силами Leica. Премьера новинки состоялась на берлинской выставке IFA 2022.

 

Информации о Cine 1 пока не много. Это ультракороткофокусная (UST) модель с разрешением 4K UHD и технологией тройного RGB лазера. Источник света разработан компанией Hisense; срок его службы составляет более 25 тысяч часов. Оптика: Leica Summicron. Размер проецируемого изображения: от 80 до 100 дюймов по диагонали. Производитель обещает «яркую картинку и бесподобное качество передачи цветов». Экраны с поверхностью, отражающей рассеянный свет, тоже можно будет купить у Leica (но это не точно).  

 

У проектора есть HDMI и USB входы, он поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth, есть встроенная аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos, встроенный ТВ-тюнер, возможность стриминга. Автоматическая крышка защищает линзы от пыли, когда проектор не используется. Ожидается, что новинка появится в продаже на европейском рынке во втором квартале 2023 года. Розничная цена – около 6900 евро / 6850 долларов США. Описание модели уже есть на сайте Leica.

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