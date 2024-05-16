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Первый саундбар Steinway & Sons


16.05.2024 00:57

 

 

Ещё одна новинка, впервые представленная экспертам и конечным потребителям на выставке High End Munich – первый в истории компании Steinway Lyngdorf саундбар.

 

Отличительная черта устройства, получившего название Steinway & Sons Model S – технология RoomPerfect, которая позволяет настроить звучание панели в соответствии с особенностями акустики помещения, в котором используется саундбар, и расположением последнего. Динамики саундбара – два мощных низкочастотника, три твитера Air Motion Transformer и три среднечастотных драйвера. Совокупная мощность четырёх встроенных усилителей составляет 1600 Вт.

 

Саундбары Steinway & Sons Model S вручную изготавливаются и собираются на собственной фабрике компании в Дании. По запросу доступны различные варианты отделки корпуса звуковой панели. В продаже новинка появится в конце третьего квартала 2024 года.

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