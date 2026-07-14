Первый сетевой стример Ferrum Audio

14.07.2026 15:07

Ferrum Audio – торговая марка, под которой польская компания HEM выпускает аудиокомпоненты класса High End. Недавно производитель представил новый продукт из линейки BROEN – отдельный сетевой стример, разработанный как компаньон для фирменного ЦАП WANDLA DAC и гибридного блока питания HYPSOS.



Новинка позиционируется как «сетевой стриминговый транспорт», что отличает её от традиционных комбинаций цифро-аналогового преобразователя и стримера. Устройство работает на платформе Volumio, оптимизированной для потоковой передачи данных и обеспечивающей доступ к Spotify, TIDAL и Qobuz. BROEN поддерживает AirPlay, UPnP/DLNA, интернет-радио, воспроизведение CD и может использоваться в составе мультирум-систем.

BROEN поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение. Модульный порт SFP позволяет подключаться напрямую к совместимым сетевым коммутаторам SFP для снижения электрических помех и чистоты цифрового сигнала. Модуль SFP для подключения кабеля Ethernet (RJ45) входит в комплект поставки. Отдельного упоминания заслуживают фирменный модуль SERCE DDC (цифро-цифровой преобразователь), гальванически изолированные аудиовыходы и аудиотактовые генераторы со сверхнизким уровнем джиттера, позволяющие сохранять целостность сигнала на всех этапах воспроизведения.