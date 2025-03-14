Первый сверхкомпактный накопитель с двумя разъёмами

14.03.2025 14:15

Инновационная современная конструкция с двумя интерфейсами – ADATA SC730, самый компактный на сегодня внешний SSD с двумя разъёмами. Твердотельный накопитель с разъёмами USB-C и USB-A весит всего 7,8 г.



Устройство разработано для бесшовного мультиплатформенного подключения; двухинтерфейсный дизайн поддерживает USB 3.2 Gen2 и обеспечивает скорость передачи данных до 600 МБ/с. ADATA SC730 меньше обычного USB-флеш-накопителя: длина новинки – всего 36 мм. Производитель заявляет, что эта разработка «устанавливает новый стандарт для портативных решений для хранения данных».



SC730 можно подключать к компьютерам, планшетам, смартфонам и игровым консолям (например, PlayStation 5 и Xbox). Интерфейс Type-C позволяет выполнять прямое резервное копирование фотографий, видео и документов, не используя дополнительные адаптеры. ADATA SC730 – это возможность переносить большие файлы, без проблем получать быстрый доступ к контенту и сохранять медиафайлы высокого разрешения непосредственно с камер или мобильных устройств. SC730 выпускается в вариантах ёмкостью 512 ГБ и 1 ТБ.



