Первый телевизор с True RGB

02.06.2026 13:35

Телевизоры с системой подсветки True RGB выпустила компания Sony. Суть новой технологии True RGB – в использовании мини-светодиодов с тремя отдельными независимыми источниками света: красным, зелёным и синим. Применение технологии позволяет повысить точность цветопередачи, расширить углы обзора и снизить паразитные засветы, особенно те, которые возникают на экране вокруг ярких объектов.

В прямом сравнении с ТВ предыдущего поколения, устройством на базе Mini LED без RGB, и эталонным студийным монитором Sony (такие используются для профессиональной цветокоррекции фильмов) новый Sony Bravia 9 II очевидно отображает значительно больше деталей в ярких участках экрана. Он не может в точности воспроизвести изображение эталонного монитора, но очень близок к нему по HDR‑тонам. Эксперты отмечают, что изображение на экранах телевизоров с технологией True RGB имеет более насыщенные зелёные и красные оттенки и более чистый синий цвет. Сами экраны – с системой защиты от бликов и отражений Immersive Black Screen Pro, благодаря чему изображение характеризуется большой глубиной чёрного и отличной детализацией в тёмных сценах.

В линейку 4K-телевизоров Sony Bravia 9 II входят модели с экранами размером 65, 75, 85 и 115 дюймов по диагонали. Поддерживаются стандарты Dolby Vision, HDR10 и HLG. Совокупная мощность встроенной аудиосистемы с двумя сабвуферами – 80 Вт; есть поддержка DTS: X и Dolby Atmos. Если нужен аудиокомплект более высокого уровня, Sony рекомендует дополнить Bravia 9 II другим фирменным продуктом под названием Bravia Theater Trio. Он представляет собой беспроводную систему, состоящую из девяти динамиков общей мощностью 405 Вт и поддержкой технологий Dolby, DTS, IMAX Enhanced и 360 Spatial Sound Mapping (в последнем случае Bravia Theater Trio может имитировать работу 24 виртуальных колонок).