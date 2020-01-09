Первый в мире безрамочный телевизор

09.01.2020 10:00

Samsung привезла в Лас-Вегас первый в мире действительно безрамочный телевизор Zero Bezel. Сообщается, что массовый выпуск этих устройств начнётся в феврале 2020 года.

Многие ТВ производители заявляют о том, что дисплеи без рамки присутствуют в их ассортименте. Однако Samsung утверждает, что лишь его новинка полностью соответствует определению «безрамочный». При этом речь идёт только о моделях с диагональю от 65 дюймов. Неясно, значит ли это, что использование технологии в дисплеях меньшего размера невозможно, или Samsung таким образом пытается повысить привлекательность для потребителей своих премиальных моделей.

Заявка на регистрацию товарного знака Zero Bezel была подана ещё в октябре 2019 года. Судя по всему, он будет использоваться не только для телевизоров – в приложении к заявке упоминаются также экраны компьютеров, светодиодные дисплеи и цифровые вывески (digital signage).