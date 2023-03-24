Первый в мире проектор для геймеров

24.03.2023 13:13

Инженеры ViewSonic (в партнёрстве со специалистами Microsoft) разработали первый в мире видеопроектор, предназначенный для работы с Xbox. Новинка рассчитана на геймеров – это 4K устройство с задержкой ввода 4,2 миллисекунды и частотой обновления 240 Гц.



Две модификации, X1-4K и X2-4K, практически идентичны: разрешение 4K UHD (3840 x 2160), есть поддержка HDR/HLG; фирменная технология Cinema SuperColor+ обеспечивает поддержку 125% цветового пространства Rec.709. Яркость источника света – 2900 LED люменов, срок службы – до 30000 часов. Разница лишь в том, что X1-4K – стандартный проектор, способный проецировать 150-дюймовые изображения, будучи установленным на потолке на расстоянии 5 м от экрана, а модель X2-4K представляет собой короткофокусное устройство: для получения 120-дюймового изображения достаточно разместить проектор на журнальном столике, стоящем в 2,2 м от стены или экрана.



Задержка ввода 4,2 мс и частота обновления 240 Гц включаются в дополнительных настройках и доступны только для разрешения 1080p. Совместимость с CEC Xbox означает, что сопряжённый проектор автоматически включится при активации консоли и переключится в игровой режим. Разработчики предусмотрели возможность горизонтальной и вертикальной коррекции трапецеидальных искажений и регулировки изображения по четырём углам. Варианты подключения: два порта HMDI 2.0, USB-C, Wi-Fi и Bluetooth. Проекторы обеих моделей оснащаются полнодиапазонной аудиосистемой Harman Kardon; в комплект поставки входит Bluetooth-пульт ДУ с подсветкой. Информации о ценах пока нет; в продаже новинки появятся во втором квартале нынешнего года.



