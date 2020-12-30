Первый в мире QNED Mini LED ТВ

30.12.2020 13:40

Компания LG Electronics покажет на виртуальной выставке CES 2021 свою новую разработку – первый в мире телевизор QNED Mini LED. Устройство относится к категории премиальных; его презентацией LG намеревается продемонстрировать, насколько сильно может отличаться качество изображения ЖК-телевизоров от того, к которому привыкли потребители.



Яркость и контрастность (1000000:1) изображения, точность передачи цветов, глубина чёрного – все эти показатели намного превосходят стандартные благодаря использованию технологий квантовых точек, Nano Cell и Mini LED. Частота обновления – до 120 Гц, поэтому такой телевизор передаёт движения на экране более плавно и естественно.



В линейке 2021 года будут представлены 10 моделей 4K и 8K телевизоров с диагональю до 86 дюймов.