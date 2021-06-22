Первый в мире саундбар 11.1.4

22.06.2021 11:42

Такая модель появилась в ассортименте Samsung. Устройство Samsung 2021 HW-Q950A уже можно купить и в России, в официальном интернет-магазине производителя и в магазинах партнёров.



Новинка представляет собой комплект компонентов, состоящий из собственно саундбара, сабвуфера и двух тыловых колонок. Утверждается, что даже премиальные AV-ресиверы не способны обеспечить сравнимое качество звучания, поскольку «им потребовалось бы удвоить мощность и количество входов». При этом производитель сообщает, что для оптимизации звучания саундбар следует использовать с фирменными QLED телевизорами серии Q70A и выше, поскольку они оснащены встроенным микрофоном и технологией цифровой обработки сигнала, которая распознаёт размеры помещения и анализирует его особенности.



Впрочем, Samsung HW-Q950A может обойтись и без телевизионного микрофона, поскольку такой же встроен в сабвуфер. Саундбар способен самостоятельно анализировать окружающее пространство (функция Auto EQ) и оптимизировать звук за счет калибровки чрезмерно усиленных низких частот и элементов аудиодорожки, которые подавляются другими звуками.