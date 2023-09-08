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Первый в мире саундбар с технологией WiSA DS


08.09.2023 12:26

 

 

Новые разработки WiSA показывают на выставке CEDIA Expo, проходящей в эти дни в американском Денвере. На стенде самой CEDIA, а также входящих в ассоциацию компаний, представлены WiSA-совместимые акустические системы, телевизоры и проекторы с новыми беспроводными технологиями многоканального звука.   

 

В частности, на стенде компании Platin Audio демонстрируется аудиосистема Milan 5.1.4 с поддержкой Dolby Atmos. Этот комплект, «сердцем» которого является саундбар – первая в мире система с интегрированной технологией WiSA DS, суть которой – в беспроводном сопряжении саундбара, двух каналов окружающего звучания, двух излучающих вверх тыловых каналов и сабвуфера. Беспроводная передача звука (16 бит / 48 кГц) осуществляется при помощи одного передающего модуля. Розничная цена такого комплекта в США составит 799 долларов. Ещё одна фирменная разработка – технология WiSA HT, реализованная в некоторых моделях акустических систем производства Bang & Olufsen, Buchardt Audio, Dynaudio, Savant, Lithe Audio, System Audio и Mesonovic. Использование двух модулей, трансмиттера и ресивера, позволяет передавать и принимать звук 24 бит / 48/96 кГц по многоканальной беспроводной сети. Поддерживаются до восьми аудиоканалов высокого разрешения; возможные конфигурации системы – до 7.1 и 5.1.2 Dolby Atmos.

 

На выставке можно также увидеть телевизоры и проекторы с сертификацией WiSA SoundSend, в частности, выпускаемые компаниями Hisense и Optoma. Наличие такого сертификата означает, что сертифицированное устройство обеспечивает высокого качество изображения, а его звучание полностью синхронизировано со звуком подключённых акустических систем (с поддержкой технологии WiSA HT).

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