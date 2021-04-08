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Первый в мире ТВ с поддержкой Wi-Fi 6E


08.04.2021 14:03

 

 

Компании MediaTek и Samsung совместно представили первый в мире 8K QLED телевизор, управляемый процессором MediaTek MT7921AU с поддержкой Wi-Fi 6E.

 

Телевизоры Samsung 8K QLED (модели поколения 2021) оснащаются процессором MediaTek MT7921AU, который обеспечивает исключительно быстрое подключение и высокую производительность, в том числе в особо загруженных местах, благодаря поддержке стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E, технологии, которая предполагает работу в трёх частотных диапазонах: 6 ГГц, 5 ГГц и 2,4 ГГц.

 

MediaTek сообщает, что платформа MT7921AU может передавать данные посредством беспроводной связи со скоростью до 1,2 Гбит/с. Это гарантирует устойчивое подключение к интернету и отсутствие задержек при скачивании аудио или в процессе игры. Процессор MT7921AU также содержит интегрированный контроллер Bluetooth 5.2; информации о других компонентах пока нет.

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