Первый виртуальный ИИ-ассистент для конференц-систем

28.08.2025 18:51

Новости производителя оборудования для конференц-связи GONSIN: запущен виртуальный ассистент для консультаций по фирменным продуктам и конфигурированию решений. Он позволяет сравнивать различные устройства, проектировать решения, даёт пошаговые инструкции по устранению типовых неисправностей и пр.



Разработчики утверждают, что GONSIN AI является первым в мире ассистентом на базе ИИ, ориентированным на конференц-системы. В течение нескольких секунд пользователь может узнать характеристики, функции и сценарии применения того или иного устройства или системы, подобрать конфигурацию под параметры помещения и поставленные задачи, получить сравнительный анализ моделей из одной линейки. GONSIN AI также выдаёт примеры внедрения фирменных решений в различных отраслях, предоставляя ссылки на документированные кейсы.



Сервис не распространяется на продукты других производителей. «Умный» ассистент не комментирует решения конкурентов и не даёт информацию об их ценах; не формирует коммерческие предложения, не использует непроверенные или неопубликованные материалы, а также не отвечает на вопросы, выходящие за рамки тематики конференц-решений. Чтобы получить максимально точный ответ, рекомендуется указывать модель продукта, интересующего пользователя, и параметры помещения (например, «зал заседаний на 30 мест»).