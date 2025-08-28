ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Первый виртуальный ИИ-ассистент для конференц-систем


28.08.2025 18:51

 

 

Новости производителя оборудования для конференц-связи GONSIN: запущен виртуальный ассистент для консультаций по фирменным продуктам и конфигурированию решений. Он позволяет сравнивать различные устройства, проектировать решения, даёт пошаговые инструкции по устранению типовых неисправностей и пр.

 

Разработчики утверждают, что GONSIN AI является первым в мире ассистентом на базе ИИ, ориентированным на конференц-системы. В течение нескольких секунд пользователь может узнать характеристики, функции и сценарии применения того или иного устройства или системы, подобрать конфигурацию под параметры помещения и поставленные задачи, получить сравнительный анализ моделей из одной линейки. GONSIN AI также выдаёт примеры внедрения фирменных решений в различных отраслях, предоставляя ссылки на документированные кейсы.

 

Сервис не распространяется на продукты других производителей. «Умный» ассистент не комментирует решения конкурентов и не даёт информацию об их ценах; не формирует коммерческие предложения, не использует непроверенные или неопубликованные материалы, а также не отвечает на вопросы, выходящие за рамки тематики конференц-решений. Чтобы получить максимально точный ответ, рекомендуется указывать модель продукта, интересующего пользователя, и параметры помещения (например, «зал заседаний на 30 мест»).

Связанные новости:
 AV-over-IP: передовые решения ATEN  - 26.08.2025 16:21
 Удобство переговоров с Kandao Meeting Ultra  - 21.08.2025 16:33
 Kandao: Daisy Chaining для ВКС - 17.07.2025 13:30
 Lumens: ВКС с полной поддержкой Dante  - 06.05.2025 14:56
 Barco ClickShare X и ClickShare X Plus: новый уровень ВКС - 29.04.2025 19:07
 Российское ВКС-приложение Vinteo Mobile - 10.06.2022 13:19
 Гибридный формат: быть или не быть - 23.02.2022 10:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007