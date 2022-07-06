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Первым классом с первоклассным звуком. И с Devialet.


06.07.2022 09:19

 

 

Интересы французской компании Devialet лежат в самых разных плоскостях. На днях были анонсированы наушники Huawei, в создании которых принимали участие звукоинженеры Devialet, а сегодня речь пойдёт о менее традиционной разработке.

 

Специалисты Devialet были приглашены компанией Safran Seats для работы над новым дизайном и конструкцией авиакресел для пассажиров первого класса. Итогом сотрудничества стала новая модель кресел Euphony – инновационное решение для салонов бизнес- и первого класса. Его особенность – встроенная аудио система, которая позволяет человеку, сидящему в кресле, слушать музыку, не используя наушники и не мешая другим пассажирам.

 

Safran Seats, как и Devialet, базируется во Франции, производит авиакресла для пассажиров и пилотов и является одним из лидеров рынка в этой отрасли. Разрабатывая новую модель, конструкторы компании ставили перед собой задачу избавить VIP-пассажиров от необходимости пользоваться традиционными проводными наушниками, сохранив возможность аудиально «отгородиться» от звуков в салоне, но не от общения с обслуживающими их стюардами.  

 

В подголовник кресла Euphony встроены две акустические системы. Пассажир может настроить звук по своему вкусу, а также в зависимости от уровня окружающего шума. Предполагается, что первые такие кресла появятся в салонах самолётов уже в будущем году.

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