Песчаная буря и розовый закат

15.06.2023 12:18

Словосочетания в заголовке новости – это не наши впечатления от недавной туристической поездки, а названия новых вариантов отделки акустической системы Devialet Mania.

Компактную колонку сферической формы, ранее выпускавшуюся в стандартных чёрном и сером (последний – в том числе с золотистыми деталями) цветах, теперь можно купить в двух новых вариантах отделки: Sandstorm (песчаный оттенок) и Sunset Rose (нежно-розовый). Это сезонное предложение, колонки Mania в новых цветах будут выпущены ограниченной партией.

Небольшой громкоговоритель с четырьмя полнодиапазонными динамиками и двумя басовиками можно слушать дома или брать с собой на природу: электронная «начинка» защищена от попадания влаги по стандарту IPX4 (защита от брызг). Встроенный элемент питания рассчитан на 10 часов работы в автономном режиме. Колонка снабжена удобной ручкой для переноски, а некоторое время назад компания-производитель выпустила специальную сумку-чехол, с которой акустической системе не страшна даже дальняя и долгая дорога. Характеристики системы: частотный диапазон 30 Гц – 20 кГц, максимальный уровень звукового давления (SPL) 95 дБ, усиление класса D (2 x 38 Вт для вуферов, 4 x 25 Вт для широкополосных драйверов), система ASC (активная стереокалибровка, Active Stereo Calibration), поддержка Spotiffy Connect и AirPlay 2, подключение по Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Размеры колонки: 176 x 193 x 139 мм, вес 2,3 кг.