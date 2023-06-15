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Песчаная буря и розовый закат


15.06.2023 12:18

 

 

Словосочетания в заголовке новости – это не наши впечатления от недавной туристической поездки, а названия новых вариантов отделки акустической системы Devialet Mania.

 

Компактную колонку сферической формы, ранее выпускавшуюся в стандартных чёрном и сером (последний – в том числе с золотистыми деталями) цветах, теперь можно купить в двух новых вариантах отделки: Sandstorm (песчаный оттенок) и Sunset Rose (нежно-розовый). Это сезонное предложение, колонки Mania в новых цветах будут выпущены ограниченной партией.

 

Небольшой громкоговоритель с четырьмя полнодиапазонными динамиками и двумя басовиками можно слушать дома или брать с собой на природу: электронная «начинка» защищена от попадания влаги по стандарту IPX4 (защита от брызг). Встроенный элемент питания рассчитан на 10 часов работы в автономном режиме. Колонка снабжена удобной ручкой для переноски, а некоторое время назад компания-производитель выпустила специальную сумку-чехол, с которой акустической системе не страшна даже дальняя и долгая дорога. Характеристики системы: частотный диапазон 30 Гц – 20 кГц, максимальный уровень звукового давления (SPL) 95 дБ, усиление класса D (2 x 38 Вт для вуферов, 4 x 25 Вт для широкополосных драйверов), система ASC (активная стереокалибровка, Active Stereo Calibration), поддержка Spotiffy Connect и AirPlay 2, подключение по Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Размеры колонки: 176 x 193 x 139 мм, вес 2,3 кг.

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