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Петербургская экспансия


21.09.2020 13:12

 

 

Петербуржцы Виктор Христенко и Андрей Данилов, владельцы Muzlab, покупают компанию Market Music, которая специализируется на аудиомаркетинге и системах Digital Signage и работает в Казахстане, России, Беларуси и Украине. Muzlab получает реальную возможность стать крупнейшим игроком на своём рынке; прогнозируется рост выручки на 500% по сравнению с 2019 годом.

 

Muzlab – отечественный стриминговый аудиосервис, появившийся в 2016 году. Им пользуются не частные лица, а компании, создавая музыкальные плейлисты для использования в коммерческих целях. Рекомендательная система Muzlab анализирует предпочтения клиентов и на этой основе подбирает музыку. В плейлист можно интегрировать джинглы, рекламные заставки и отбивки. Контент полностью легален, поэтому у подписчиков сервиса нет проблем с правообладателями.

 

Сумма сделки не раскрывается. Известно, что компания из Санкт-Петербурга получает доступ ко всем технологиям Market Music и становится обладателем всех разрабатываемых решений, в том числе программного обеспечения для Digital Signage, сервисов фоновой музыки Market Music и Hurdy Gurdy, сервиса Mark Traffic, который используется для подсчёта и профилирования посетителей магазинов. Все сотрудники Market Music станут частью команды Muzlab.

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