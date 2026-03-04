Петербургский дебют: Guru Audio на Hi-Fi & High End Show

04.03.2026 18:52

На выставке Hi-Fi & High End Show, которая через неделю с небольшим будет проходить в Санкт-Петербурге, состоятся премьерные показ и прослушивание новых акустических систем Guru Audio.



Продукцию этой шведской компании в России реализует компания «Аудиотехника Импорт» (Overton). Громкоговорители изготавливаются в Европе. Они хорошо сочетаются с разными моделями усилителей, а их звучание, несмотря на небольшие размеры колонок, характеризуется глубиной басов и широкой стереокартиной.



Впервые вниманию российских аудиофилов будут представлены полочные акустические системы Guru 12 и Guru Q10 и напольные Guru 28. Прослушивание будет организовано при содействии российской дистрибьюторской компании Barnsly Sound Org. Для демонстрации возможностей колонок Guru будут использоваться проигрыватели виниловых дисков Pro-Ject, цифровые аудиоплееры Matrix Audio и Hegel, усилители мощности Hegel и Pro-Ject. Выставка пройдёт в Санкт-Петербурге 14 и 15 марта.



