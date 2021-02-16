Phantom’ы обновились

16.02.2021 11:21

Французский производитель аудио систем категории «всё-в-одном» Devialet изменил названия выпускаемой продукции. Теперь модели Classic, Silver и Gold будут продаваться под названием Phantom I, а устройства, ранее известные как Reactor, будут именоваться Phantom II.



Речь не просто о смене названий: есть и конструктивные изменения – усовершенствованы процессоры, улучшено качество подключения, появились новые аксессуары. Благодаря использованию нового чипа процессора инженерам удалось снизить уровень искажений и увеличить эффективность энергопотребления. Появилась поддержка UPnP, Airplay2 и Roon Ready, а на задней панели колонок – светодиодный индикатор. В комплекте с каждым Phantom I покупатель теперь получит новый круглый пульт управления со встроенным дисплеем. Пульт работает и с Phantom II, но в этом случае его придётся покупать отдельно. Ещё одна новинка – хаб Devialet Arch для беспроводной передачи сигнала.

Внешне колонки всё те же, разве что отделка немного отличается; кроме того, теперь можно приобрести «Фантомы» как с глянцевым, так и с матовым покрытием корпуса. Обе модели выпускаются в трёх вариантах: два отличаются мощностью и максимальным уровнем громкости, а версия Opéra de Paris имеет премиальную отделку.