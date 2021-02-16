ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Phantom’ы обновились


16.02.2021 11:21

 

 

Французский производитель аудио систем категории «всё-в-одном» Devialet изменил названия выпускаемой продукции. Теперь модели Classic, Silver и Gold будут продаваться под названием Phantom I, а устройства, ранее известные как Reactor, будут именоваться Phantom II.

 

Речь не просто о смене названий: есть и конструктивные изменения – усовершенствованы процессоры, улучшено качество подключения, появились новые аксессуары. Благодаря использованию нового чипа процессора инженерам удалось снизить уровень искажений и увеличить эффективность энергопотребления. Появилась поддержка UPnP, Airplay2 и Roon Ready, а на задней панели колонок – светодиодный индикатор. В комплекте с каждым Phantom I покупатель теперь получит новый круглый пульт управления со встроенным дисплеем. Пульт работает и с Phantom II, но в этом случае его придётся покупать отдельно. Ещё одна новинка – хаб Devialet Arch для беспроводной передачи сигнала.

 

Внешне колонки всё те же, разве что отделка немного отличается; кроме того, теперь можно приобрести «Фантомы» как с глянцевым, так и с матовым покрытием корпуса. Обе модели выпускаются в трёх вариантах: два отличаются мощностью и максимальным уровнем громкости, а версия Opéra de Paris имеет премиальную отделку.

Связанные новости:
 Quad Artera Solus Play доехал до России - 21.01.2021 12:04
 Ruark R3 уже в России - 10.11.2020 13:38
 Два молодца, одинаковых с лица - 27.10.2020 01:02
 И снова о Devialet… - 26.11.2019 14:58
 Золотой ты мой…  - 22.11.2019 13:00
 Красивый, очень красивый McIntosh RS200  - 18.02.2019 16:00
 Phantom Reactor – мал, да удал - 15.10.2018 15:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007