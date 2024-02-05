PhaseTech VLS – длина такая, какая требуется

05.02.2024 11:30

Новые VLS саундбары PhaseTech изготавливаются на заказ. LVS означает “Variable Length Soundbars”, то есть «саундбары изменяемой длины». Эти звуковые панели разработаны для использования в качестве левого, центрального и правого фронтальных каналов в аудиосистемах окружающего звучания.



Каждый саундбар VLS комплектуется мягкокупольным твитером (0,75”), двумя трёхдюймовыми ультрадлинноходными вуферами и парой таких же басовых радиаторов. Номинальный импеданс 8 Ом, чувствительность 90 дБ @ 2,83 В / 1 м, частотный отклик 65 Гц – 20 кГц. Корпуса – из алюминия; гриль – тканевый. Глубина звуковой панели – всего 7,3 см, высота – 17 см, длина от 137 до 239 см.

Саундбары рассчитаны на использование с ТВ-дисплеями с диагональю до 100 дюймов. PhaseTech предлагает две базовые модели: VLS70-LCR, для 60-70-дюймовых телевизоров, и VLS100-LCR – для дисплеев размером 75-100 дюймов.



Каждое устройство изготавливается по индивидуальному заказу, в котором должны быть указаны размер ТВ и название компании, его выпускающей. Помимо габаритов звуковой панели можно заказать и нужный вариант отделки (цвет корпуса и гриля). Саундбары VLS можно монтировать на ТВ-кронштейн или вешать непосредственно на стену (в комплект поставки входит настенное крепление). PhaseTech рекомендует использовать саундбары VLS вместе с фирменными трёхканальными усилителями P3-35.



