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PhaseTech VLS – длина такая, какая требуется


05.02.2024 11:30

 

 

Новые VLS саундбары PhaseTech изготавливаются на заказ. LVS означает “Variable Length Soundbars”, то есть «саундбары изменяемой длины». Эти звуковые панели разработаны для использования в качестве левого, центрального и правого фронтальных каналов в аудиосистемах окружающего звучания.

 

Каждый саундбар VLS комплектуется мягкокупольным твитером (0,75”), двумя трёхдюймовыми ультрадлинноходными вуферами и парой таких же басовых радиаторов. Номинальный импеданс 8 Ом, чувствительность 90 дБ @ 2,83 В / 1 м, частотный отклик 65 Гц – 20 кГц. Корпуса – из алюминия; гриль – тканевый. Глубина звуковой панели – всего 7,3 см, высота – 17 см, длина от 137 до 239 см.
Саундбары рассчитаны на использование с ТВ-дисплеями с диагональю до 100 дюймов. PhaseTech предлагает две базовые модели: VLS70-LCR, для 60-70-дюймовых телевизоров, и VLS100-LCR – для дисплеев размером 75-100 дюймов.

 

Каждое устройство изготавливается по индивидуальному заказу, в котором должны быть указаны размер ТВ и название компании, его выпускающей. Помимо габаритов звуковой панели можно заказать и нужный вариант отделки (цвет корпуса и гриля). Саундбары VLS можно монтировать на ТВ-кронштейн или вешать непосредственно на стену (в комплект поставки входит настенное крепление). PhaseTech рекомендует использовать саундбары VLS вместе с фирменными трёхканальными усилителями P3-35.

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