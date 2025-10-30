ВХОД НА САЙТ

Phaze Audio: [почти] полный комплект!


30.10.2025

 

 

Сразу три модели акустических систем выпустила компания Phaze Audio. Это напольные колонки Tilia 1, полочные громкоговорители Tilia 2 и акустическая система центрального канала Tilia Center.

 

Все колонки оснащаются средне- и низкочастотными драйверами с полипропиленовым диффузором, а также мягкокупольным твитером (25 мм). Корпуса – с фазоинвертором. Внутренняя проводка в акустических системах новых моделей выполнена фирменным акустическим кабелем с сечением 1,5 кв.мм; такой же кабель можно приобрести и отдельно. Защитные решётки-грили крепятся к корпусам АС на магнитах. Для отделки используется высококачественная виниловая плёнка – белого или чёрного цветов, а также с рисунком под ореховый шпон.

 

С запуском в производство собственных акустических систем компания Phaze Audio планирует занять новую для себя рыночную нишу: теперь она может предложить потребителям полноценную монобрендовую стереосистему, состоящую из усилителя Volt, громкоговорителей Tilia и акустического кабеля также собственного производства (покупатель может приобрести и фирменные «бананы»). Это оптимальный аудиокомплект, все компоненты которого идеально сбалансированы. Он подходит и для оснащения персонального кинозала, за исключением разве что сабвуфера, которые Phaze Audio пока не производит, но и это дело времени – компания обещает, что первое фирменное устройство этой категории появится в продаже уже в начале следующего года.

