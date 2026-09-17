Phaze Audio: проигрыватель винила Celine

17.09.2026 16:46

Новая модель проигрывателей виниловых пластинок в ассортименте российской компании Phaze Audio называется Celine.

В модельном ряду Phaze Audio новинка занимает место между проигрывателем Diana и более дорогим устройством Julia («Джулия»). У последней Celine «позаимствовала» карбоновый тонарм длиной 9 дюймов, головку звукоснимателя Ortofon OM5E и прозрачный акриловый диск с RGB-подсветкой. Встроенный Bluetooth-передатчик транслирует звук напрямую на сопряжённые с проигрывателем беспроводные колонки или наушники. Есть USB-выход для оцифровки виниловых пластинок на ПК. Встроенный фонокорректор – отключаемый, как и функция «автостоп».

Проигрыватель винила Phaze Audio Celine выпускается в пяти вариантах отделки. Это традиционный чёрный, орех, латте (оттенок кофе с молоком) и цвет морской волны. Вне зависимости от отделки рекомендованная розничная цена составляет 39990 рублей. Спустя некоторое время появится ещё один вариант – «тёмный акрил», который будет стоить на 5000 рублей дороже.

Производитель даёт на проигрыватель Celine (впрочем, как и на всю свою продукцию) трёхгодичную гарантию. Увидеть новинку можно будет на стенде Phaze Audio на выставке Hi-Fi & High End Show в Москве.