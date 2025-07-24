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Phaze Audio VOLT: достоин стать вашим


24.07.2025 11:25

 

 

Phaze Audio VOLT – новый стереоусилитель, который способен составить достойную пару как проигрывателю виниловых дисков, так и цифровому источнику аудиосигнала. Устройство представляет собой универсальный усилитель мощности класса AB, объединённый с цифро-аналоговым плеером, предварительным усилителем и усилителем для наушников.

 

Phaze Audio VOLT – это прежде всего широкий выбор источников: пользователь может слушать музыку в высоком качестве с компьютера, мобильного устройства, флешки или карты памяти; поддерживаются подключение по USB Type-C 3.1 и Bluetooth 5.0, а также форматы WAV, FLAC и APE. Усилитель можно напрямую подключить к телевизору, оснащённому разъёмом HDMI ARC. Phaze Audio VOLT можно использовать в составе комплекта домашнего кинотеатра: если подключить усилитель к выходу PREOUT ресивера триггерным кабелем, оба устройства будут включаться одновременно. На задней панели усилителя имеется выход SW-out для активного сабвуфера. Через стандартный выход 3,5 мм к усилителю можно подключить наушники, чтобы слушать любимые треки, не беспокоя домочадцев.

 

Управлять усилителем Phaze Audio VOLT можно через мобильное приложение или пульт. В обоих случаях можно быстро переключать источники, регулировать уровень громкости, настраивать низкие и высокие частоты. В числе прочих компонентов, составляющих электронную «начинку» усилителя: ЦАП AD1955, Bluetooth-чип ATS2835, регулятор громкости NJW1194, тороидальный трансформатор на 100 Вт и фирменные транзисторы.

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