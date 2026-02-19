ВХОД НА САЙТ

Philips – это база. База – это Philips.


19.02.2026 13:13

 

 

На выставке ISE 2026 компания Philips официально представила новую серию фирменных UHD‑дисплеев Signage 2000 Series. На презентации сообщалось, что устройства из новой линейки могут дать интеграторам «конкурентные преимущества в рамках совершенно разных бюджетов».

 

Маркетологи Philips заявляют о «переосмыслении самого понятия базового дисплея»: цифровые вывески Signage 2000 обеспечивают высокое качество изображения и надёжность, доступные заказчикам даже с небольшим бюджетом, и избавляют от необходимости приобретать дорогие премиальные модели с функциями, часть из которых не будет востребована.

 

В серию Signage 2000 входят дисплеи на базе Android SoC с диагональю 43”, 50”, 55” и 65”. Яркость 4K UHD‑панели – 400 нит; поддерживается как портретная, так и ландшафтная установка. Android‑приложения и программное обеспечение можно устанавливать непосредственно на экран: необходимости во внешнем медиаплеере нет. Все модели новой линейки полностью совместимы с обновлённой облачной платформой Philips Wave. Это означает централизованный контроль над сетью дисплеев – с простыми установкой и настройкой, удалённым мониторингом и управлением, возможностью обновления прошивки, управления плейлистами и расписанием энергопотребления. Технология PPDS FailOver в случае сбоя автоматически переключает экран на резервную копию контента. Опционально возможны подключение по Wi‑Fi и Bluetooth и интеграция фирменного беспроводного решения для демонстрации контента ScreenShare.

Комментарии

