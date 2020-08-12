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Philips говорит «Нет!» пультам ДУ общего пользования


12.08.2020 12:55

 

 

С начала пандемии компания Philips Professional Display Solutions предлагает миру уже не первое решение, позволяющее людям вернуться к нормальной жизни, не рискуя заразиться или сведя риск заражения к минимуму. Новая разработка компании, получившая название GuestConnect, призвана помочь отелям, которые постепенно начали открывать свои двери для постояльцев.

 

GuestConnect – принципиально новое устройство; оно представляет собой «облачный» пульт дистанционного управления для ТВ. Благодаря новой технологии, гости отеля могут взаимодействовать с установленной в номере телевизионной системой Philips MediaSuite, используя не обычный пульт – который в нынешних условиях необходимо постоянно дезинфицировать (даже в вашем собственном доме это нужно делать хотя бы раз в месяц) – а собственный смартфон.

 

Согласно исследования, пульт ДУ для телевизоров – едва ли не самый опасный предмет из всех, что находятся в номере любого отеля. Речь идёт, конечно, об опасности для здоровья: количество бактерий и грибков, размножающихся на поверхности ТВ-пульта, на 2000% (!!!) выше, чем на стульчаке унитаза. Эффективно очистить от них пульт тоже невероятно сложно из-за множества кнопок и зазоров между ними и корпусом устройства. Именно поэтому в Philips PDS разработали новое приложение, которое создаёт в смартфоне или планшете постояльца цифровую копию гостиничной ТВ-сети и позволяет управлять телевизором в номере без опасений за своё здоровье. Чтобы его скачать, не нужно заходить в Google Play Store или Apple’s App Store – достаточно сканировать уникальный для каждого номера отеля QR-код; как только гость выезжает из отеля, система генерирует новый код.

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