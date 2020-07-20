20.07.2020 11:23

Philips и Bowers & Wilkins продолжат сотрудничество. Новые модели телевизоров Philips, которые бренд планирует выпустить до конца 2020 года, будут комплектоваться аудиосистемами B & W.



На сегодня результатом совместной работы стали топовые ТВ OLED+ 934, 984, а также OLED+ 903. Аудиосистемой от Bowers & Wilkins могут «похвастаться» и 4K LED модели UHD 9235 и 9435.



До конца года компания TP Vision, которой принадлежат права на производство и продвижение телевизоров Philips, планирует выпустить ряд новинок, к разработке которых также «окажутся причастны» звукоинженеры Bowers & Wilkins. Представители руководства TP Vision Europe на днях выразили надежду, что сотрудничество двух компаний позволило «изменить рынок премиальных телевизоров», и рассчитывают на дальнейшие общие успехи двух брендов в этом направлении.