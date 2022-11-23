Philips планирует выпуск QD-OLED ТВ

23.11.2022 09:45

Представители Philips подтвердили, что компания рассматривает возможность запуска в производство телевизоров QD-OLED. Если это произойдёт, Philips станет третьим производителем таких устройств, после Samsung и Sony.

Дэнни Тэк (Danny Tack), директор по стратегии и планированию Philips TP Vision, подчеркнул, что специалисты компании изучают технологию OLED-панелей с квантовыми точками, созданную инженерами Samsung. В инновационном центре Philips в Генте уже имеются прототипы, которые в настоящее время проходят испытания с целью выявить сильные и слабые стороны продукта.

Окончательное решение о выпуске телевизоров Philips QD-OLED ещё не принято, однако в ассортименте производителя уже имеется игровой монитор, разработанный на базе технологии QD-OLED. Официальная презентация новой линейки телевизоров Philips запланирована на февраль 2023 года.