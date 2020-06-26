Philips посчитает всех

26.06.2020 11:20

Компания Philips Professional Display Solutions выпустила новый продукт под названием PeopleCount (дословно «счётчик людей»). Созданное на базе Android решение предназначено для контроля численности посетителей в кафе и ресторанах. Оно было представлено ещё в апреле, а на днях в Финляндии открылось первое заведение, в котором возможности PeopleCount были реализованы на практике.



Apteekkari представляет собой трёхэтажный комплекс с баром, рестораном, танцевальным залом и прочими развлекательными зонами, а также террасой на крыше, где также можно поесть, выпить и потанцевать. Как и другие страны, Финляндия выходит из локдауна постепенно, и первоочередной задачей рестораторов является соблюдение мер профилактики COVID-19. Одно из обязательных требований к подобным заведениям – ограничение числа посетителей и соблюдение ими социальной дистанции.



PeopleCount – это система цифровых дисплеев и интеллектуальных камер, а также программное обеспечение, которое позволяет мониторить и управлять пропускной способностью объекта без помощи персонала. Система подсчитывает количество людей, входящих и выходящих из помещения / с площадки, а световые индикаторы показывают, можно ли новым посетителям войти, или следует подождать, пока не выйдет кто-то из уже присутствующих. Участие в регулирующем процессе работников заведения не требуется, что позволяет им не отвлекаться от обслуживания клиентов. Дисплеи могут также использоваться для информирования посетителей, ожидающих разрешения войти или уже находящихся в помещении, о рекламных акциях заведения и т.п.