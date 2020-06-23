Philips с технологией DTS Play-Fi

23.06.2020 12:00

Компания Philips объявила о том, что в её новых телевизорах и аудио устройствах будет использоваться мультирум- и стриминговая технология DTS Play-Fi.



Экосистема DTS Play-Fi обеспечивает корректную работу совместимых компонентов разных производителей: телевизоров, мобильных гаджетов, саундбаров, активных громкоговорителей.



Первые модели телевизоров с поддержкой DTS Play-Fi, которые планирует выпустить Philips – устройства серии OLED805. Также, вероятно, этой функцией будут оснащаться модели Android TV выпуска 2020 года, а для телевизоров, выпущенных в 2019 году, чуть позже появится возможность апгрейда. На сентябрь 2020 запланирован выпуск первых саундбаров и беспроводных акустических систем Philips с поддержкой DTS Play-Fi.