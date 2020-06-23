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Philips с технологией DTS Play-Fi


23.06.2020 12:00

 

 

Компания Philips объявила о том, что в её новых телевизорах и аудио устройствах будет использоваться мультирум- и стриминговая технология DTS Play-Fi.

 

Экосистема DTS Play-Fi обеспечивает корректную работу совместимых компонентов разных производителей: телевизоров, мобильных гаджетов, саундбаров, активных громкоговорителей.

 

Первые модели телевизоров с поддержкой DTS Play-Fi, которые планирует выпустить Philips – устройства серии OLED805. Также, вероятно, этой функцией будут оснащаться модели Android TV выпуска 2020 года, а для телевизоров, выпущенных в 2019 году, чуть позже появится возможность апгрейда. На сентябрь 2020 запланирован выпуск первых саундбаров и беспроводных акустических систем Philips с поддержкой DTS Play-Fi.

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