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Philips собирает средства на новый проектор


16.06.2022 12:59

 

 

Очередной ультракороткофокусный проектор, на этот раз производства Philips, предназначен для тех, кто проживает в квартирах небольшой площади. Для того, чтобы начать выпуск компактной Full HD новинки под названием Screeneo U4, Philips проводит сбор средств на краудфандинговой платформе Indiegogo. Этот же метод был использован и в случае с фирменным проектором PicoPix Max, представленным в 2019 году: так производитель не только снижает свои затраты, но и привлекает лояльную аудиторию потенциальных пользователей, напрямую заинтересованных в появлении новинки.

 

Philips Screeneo U4 способен проецировать изображение с диагональю 80 дюймов (чуть более 2 м), будучи установленным на расстоянии 12 дюймов (30,5 см) от стены или экрана; если придвинуть его ещё ближе (предельное расстояние – 20 см), размер проецируемой картинки уменьшиться до полутора метров. Применяемые технологии: DLP, технология сдвига пикселей XPR, четырёхканальный (RGGB) LED-источник света; срок службы последнего составляет до 30 тысяч часов. Яркость устройства – 400 люмен, поэтому для лучшего качества изображения фильмы лучше смотреть в условиях приглушённого освещения. Имеется поддержка динамического контента HDR10; настройка довольно простая благодаря «интеллектуальному» автофокусу, автоматической коррекции трапецеидальных искажений и коррекции по четырём точкам.

 

Размеры проектора: 123,5 x 81,5 x 223,5 мм, весит он всего 1,4 кг. Возможности подключения: два порта HDMI 2.1, порт USB Type-A. Есть два встроенных динамика мощностью 15 Вт каждый с технологией усиления басов. Wi-Fi не поддерживается, но встроенный модуль Bluetooth 5.0 позволяет использовать проектор одновременно с двумя аудио устройствами. Также имеется 3,5-мм разъём для наушников и возможность подключить сторонний разветвитель аудиосигнала. Если средства будут собраны в полном объёме, начать производство Philips сможет уже в августе, а первые отгрузки – в октябре.

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